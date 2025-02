PRF recupera veículo furtado em Rondonópolis – MT e prende condutor Na manhã do dia 15 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto, durante fiscalização... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã do dia 15 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto, durante fiscalização na BR 364, em Rondonópolis. O veículo, com placa adulterada, era conduzido por um homem e tinha registro de furto em Cuiabá no dia 05 de fevereiro. Após troca de informações com o GEFRON-MT, a equipe PRF abordou o veículo e, durante a fiscalização, constatou indícios de adulteração nos elementos de identificação. A verificação minuciosa revelou que o veículo era clonado e possuía registro de furto. O condutor confessou ter recebido dinheiro para transportar o veículo até Trindade (GO). Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis. A PRF ressalta a importância da integração entre as forças de segurança e do uso de tecnologias na identificação de veículos roubados e clonados. Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura está com credenciamentos abertos para empresas de material escolar e de trator com roçadeira

Sob o pôr do sol, Sabrina Sato curte piscina com Zoe e Nicolas Prattes: ‘Domingo’

Polícia Civil prende homem que tentou usar carteira de trabalho falsa para abrir conta corrente