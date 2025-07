PRF recupera veículo furtado em Rondonópolis/MT Em 6 de julho de 2025, por volta das 13h42, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto na BR-364... Momento MT|Do R7 14/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h58 ) twitter

Em 6 de julho de 2025, por volta das 13h42, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto na BR-364, km 206, em Rondonópolis/MT. A equipe da PRF avistou um veículo no acostamento e, ao abordá-lo para fiscalização, constatou que seus sinais identificadores estavam adulterados. O veículo, um Chevrolet/Onix branco, foi identificado como furtado em São Paulo em 24 de novembro de 2024. O condutor foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis. A ação da PRF destaca a importância do trabalho da instituição na identificação e recuperação de veículos furtados, contribuindo para a segurança nas rodovias e o combate ao crime. Saiba mais sobre essa importante ação da PRF consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende homem em flagrante após estuprar mulher aos fundos de rodoviária

