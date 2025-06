PRF recupera veículo roubado em maio de 2022 Barra do Garças/MT – Nesta quarta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo e sinais... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h38 ) twitter

Barra do Garças/MT – Nesta quarta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo e sinais de adulteração no km 10 da BR-070. Durante fiscalização, a equipe abordou um Hyundai HB20, ocupado por dois homens. O condutor afirmou ter adquirido o carro no mesmo dia, pagando R$ 13 mil como entrada. O valor abaixo do mercado e a incompatibilidade entre o modelo apresentado e a versão informada chamaram a atenção dos policiais. Foi realizada uma vistoria minuciosa, que identificou diversos sinais de adulterações . A consulta revelou que o veículo original possuía registro de roubo/furto em maio de 2022, também em Barra do Garças. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Novo PNE deve garantir mais recursos para a educação, aponta debate

