PRF registra apreensões de armas e munições em rodovias de Mato Grosso A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou o fim de semana com resultados expressivos no combate ao crime e na fiscalização de trânsito...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou o fim de semana com resultados expressivos no combate ao crime e na fiscalização de trânsito em Mato Grosso. As ações, realizadas em diferentes pontos das rodovias federais, reforçam o papel da instituição na proteção da sociedade e na segurança viária.

Para mais detalhes sobre essas apreensões e o impacto na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: