Primavera faz história ao bater Cuiabá e conquistar o Campeonato Mato-grossense de 2025

Momento MT |Do R7

O inesperado aconteceu neste sábado (29.03), na Arena Pantanal, o clube Primavera, conhecido como Gigante Roxo, desbancou o temido Cuiabá e sagrou-se campeão do Campeonato Mato-grossense de 2025, quebrando a invencibilidade de longa data do adversário e escrevendo seu nome nos anais do torneio.

Saiba mais sobre essa vitória histórica e os desdobramentos do campeonato no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: