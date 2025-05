Primeira-dama acompanha atividades do SER Criança em Poconé nesta quarta-feira (7) A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, irá acompanhar as atividades desenvolvidas com as crianças atendidas no SER Criança...

Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share