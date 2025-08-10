Primeira-dama acompanha limpeza para instalação do Complexo Neurossensorial
A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris visitou neste sábado (9) o antigo prédio da Escola Estadual Nilo Póvoas, que em breve será transformado em um Centro de Especialidades para Neurodiversidades, voltado especialmente para o atendimento de pessoas com autismo. Equipes da Limpurb com mais de 30 homens estavam em ação de limpeza e recolhimento de entulho já visando dar um novo aspecto ao ambiente, mas ainda terão muito serviço pela frente para retirar e limpar a estrutura externa e internamente.
