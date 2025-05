Primeira-dama anuncia estudo para implantação do Siminino

Momento MT |Do R7

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, anunciou nesta quinta-feira (15) o início dos estudos para a implantação da primeira unidade do Programa Siminino da Prefeitura Municipal, voltado ao atendimento de meninos em situação de vulnerabilidade social. O anúncio foi feito durante vistoria no local que abrigará uma nova unidade do Programa Siminina, na capital.

