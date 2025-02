Primeira-dama anuncia nova coordenadora e projeta “melhor Siminina de todos os tempos” A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, anunciou Ivete Carneiro de Souza como a nova coordenadora do projeto Siminina. O anúncio... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 22h26 ) twitter

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, anunciou Ivete Carneiro de Souza como a nova coordenadora do projeto Siminina. O anúncio aconteceu após reunião de alinhamento na Prefeitura de Cuiabá, nesta quinta-feira (23), onde também participou Luciene Rodrigues de Moraes, representando o Instituto PROASPI. Segundo a primeira-dama, o projeto social terá atenção da atual gestão como nunca teve antes. “Nós, todos juntos, vamos fazer o melhor Siminina de todos os tempos. Esse é nosso objetivo, e estamos trabalhando para isso, planejando o que tem de melhor para nossas meninas e também para as equipes que cuidarão delas”, salientou a primeira-dama. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o projeto! Leia Mais em Momento MT: Deputado Thiago Silva destina mais de R$ 400 mil para agilizar cirurgias em Primavera do Leste

