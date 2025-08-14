Primeira-dama apresenta projeto do Complexo da Casa do Autista ao TJMT
A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, apresentou o projeto do Complexo da Casa do Autista, atualmente em fase de planejamento pela Prefeitura de Cuiabá, à desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em reunião realizada nesta quarta-feira (13), no gabinete da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). O encontro com a desembargadora, que também é vice-presidente do TJMT e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal, teve como pauta principal a troca de experiências e parcerias voltadas ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
