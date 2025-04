Primeira-dama comemora visita das Simininas ao Aquário Municipal

A primeira-dama e vereadora Samantha Iris comemorou a visita de 240 meninas do Programa Siminina ao Aquário Municipal Justino Malheiros, realizada nesta terça-feira (15). A programação de passeios começou com as unidades Siminina dos bairros Capão do Gama, Novo Colorado e do Distrito do Sucuri. Até a próxima semana, todas as meninas atendidas em 16 unidades do programa participarão da visitação comemorativa ao aniversário de Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: