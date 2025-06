Primeira-dama de Diamantino participará do I Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher

Momento MT |Do R7

A primeira-dama e Secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Jaqueline Mendes, participará do I Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher na Comarca de Diamantino-MT. O evento é uma iniciativa dos Parceiros da Mulher da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário.

