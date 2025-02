Primeira-Dama de MT cobra leis mais severas contra violência sexual infantojuvenil A violência sexual contra crianças e adolescentes tem aumentado em Mato Grosso e no Brasil. Conforme os dados do Anuário Brasileiro...

A violência sexual contra crianças e adolescentes tem aumentado em Mato Grosso e no Brasil. Conforme os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, destacaram Sorriso, cidade mato-grossense, como a mais perigosa do país, com a maior taxa de estupros de vulneráveis registrados – 113,9 casos para cada 100 mil habitantes.

Para entender mais sobre as propostas da primeira-dama e a situação alarmante da violência sexual infantojuvenil, consulte no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: