Primeira-dama de MT comemora entrega de 86 casas em Várzea Grande e expansão do Programa SER Família Habitação
Momento MT|Do R7
20/01/2025 - 21h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h08 )

A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, e o presidente da MT Par, Wener Santos, entregaram em Várzea Grande 86 novas unidades do programa SER Família Habitação – na modalidade entrada facilitada, onde o Governo do Estado garante subsídio de até R$ 20 mil, valor utilizado para a entrada do imóvel. As casas estão localizadas no Condomínio Residencial Mônaco. Conforme o balanço, o município já recebeu 316 unidades.

