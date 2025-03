Primeira-dama de MT destaca a conquista da emissão de mil credenciais e selos para pessoas com autismo O programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, é uma ação do Governo do Estado que... Momento MT|Do R7 05/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h10 ) twitter

O programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, é uma ação do Governo do Estado que vai além do auxílio de R$ 220. Com atendimentos contínuos e parcerias estratégicas, o programa tem promovido qualidade de vida para muitas famílias. Entre as ações destacadas estão o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da Carteira de Identificação do Autista (CIA), e o projeto desenvolvido com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que oferece credenciais de estacionamento e o selo ‘Autista a Bordo’, com cerca de mil selos e credenciais já cadastrados. Saiba mais sobre essa importante conquista e como ela impacta a vida das famílias no estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Momento Mulher 2025: Festa e programação especial prometem emocionar em Lucas do Rio Verde

