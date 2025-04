Primeira-dama de MT destaca investimentos do Governo em ações sociais em Cuiabá A primeira-dama Virginia Mendes destacou, nesta terça-feira (08.4), que, entre 2019 e 2025, o Governo do Estado investiu R$ 124 milhões... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h07 ) twitter

A primeira-dama Virginia Mendes destacou, nesta terça-feira (08.4), que, entre 2019 e 2025, o Governo do Estado investiu R$ 124 milhões nas ações sociais em Cuiabá. Para Virginia Mendes, o aniversário de 306 anos da capital mato-grossense é mais do que uma comemoração: é um momento de reconhecer a força do povo cuiabano, que, com alegria, fé e perseverança, constrói diariamente uma cidade mais humana e acolhedora. Voluntária nas ações do Governo do Estado, a primeira-dama ressalta que trabalhar pela população cuiabana é uma motivação constante.

Saiba mais sobre os investimentos e ações sociais em Cuiabá consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

