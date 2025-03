Primeira-dama de MT destaca os avanços do programa SER Família Mulher e reforça a luta por mais segurança Na data que marca o Dia Internacional da Mulher (08.3), a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 08/03/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na data que marca o Dia Internacional da Mulher (08.3), a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Mulher, à frente das ações em defesa da mulher, destacou as conquistas do programa, que atualmente conta com 573 mulheres sob medida protetiva, além das ações contínuas por meio da Expedição SER Família Mulher – MT Por Elas, que já capacitou profissionais socioassistenciais em 15 Regiões Integradas de Segurança Pública, abrangendo 13 municípios.

Para saber mais sobre as iniciativas e reflexões da primeira-dama, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Isenção de impostos do governo gera dúvidas sobre impactos no setor

Suspeito morre após confronto com a Polícia Militar em Tapurah

Impacto da gripe aviária nos EUA e reflexos no mercado de ovos no Brasil