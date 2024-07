Primeira-dama de MT é reconhecida como madrinha do Lar dos Idosos de Barra do Garças que atenderá 80 pessoas

Com articulação da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, pelo programa SER Família Idoso, foi construído o Lar dos Idosos ‘Bem Viver’ em Barra do Garças. A obra foi inaugurada nesta quinta-feira (04.07), em cerimônia com a participação da primeira-dama, acompanhada do governador Mauro Mendes e comitiva.

