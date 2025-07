Primeira-dama de MT entrega cestas de alimentos, cobertores e brinquedos durante Mutirão da Cidadania em Cuiabá

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, acompanhada do secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Haagsma, participou, nesta segunda-feira (21.7), do Mutirão da Cidadania realizado no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Durante a ação, foram entregues cestas de alimentos, cobertores, brinquedos, filtros de água e kits de doces para as crianças.

