Primeira-dama de MT faz entrega de 750 donativos às famílias de Cuiabá afetadas por alagamento Uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, organizada pelas primeiras-damas de Mato Grosso, Virginia... Momento MT|Do R7 18/01/2025 - 12h07 (Atualizado em 18/01/2025 - 12h07 ) twitter

Uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, organizada pelas primeiras-damas de Mato Grosso, Virginia Mendes, e da Capital, Samantha Iris, ocorreu nesta sexta-feira (17.01), na Creche São Mateus, com a entrega dos programas SER Família Solidário e Aconchego, idealizados pela primeira-dama Virginia Mendes. Pelo menos 250 famílias prejudicadas pelos alagamentos ocorridos no último domingo foram atendidas.

