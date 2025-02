Primeira-dama de MT faz entrega de 750 donativos às famílias de Cuiabá afetados por alagamento Uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, organizada pelas primeiras-damas de Mato Grosso, Virginia... Momento MT|Do R7 18/01/2025 - 11h26 (Atualizado em 18/01/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, organizada pelas primeiras-damas de Mato Grosso, Virginia Mendes, e da Capital, Samantha Iris, ocorreu nesta sexta-feira (17.01), na Creche São Mateus, com a entrega dos programas SER Família Solidário e Aconchego, idealizados pela primeira-dama Virginia Mendes. Pelo menos 250 famílias prejudicadas pelos alagamentos ocorridos no último domingo foram atendidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação!

Leia Mais em Momento MT:

Mutirão de limpeza atende seis localidades de Cuiabá neste final de semana

BNDES amplia crédito ao agronegócio com volume recorde de R$ 52,3 bilhões

Exportações de algodão crescem, mas mercado interno enfrenta desafios