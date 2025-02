Primeira-dama de MT lança construção de apartamentos que vão beneficiar 320 famílias A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, esteve em Campo Verde nesta sexta-feira (21.2) para lançar mais um empreendimento... Momento MT|Do R7 22/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 22/02/2025 - 13h06 ) twitter

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, esteve em Campo Verde nesta sexta-feira (21.2) para lançar mais um empreendimento do programa SER Família Habitação – Entrada Facilitada, que beneficiará 320 famílias, somando-se aos 256 apartamentos do Residencial Florais do Campo I, que já estão com as obras em andamento. O Governo do Estado investe R$ 4 milhões em subsídios no município.

