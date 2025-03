Primeira-dama de MT participa do lançamento de 200 casas em Campos de Júlio nesta quarta-feira (12) A primeira-dama Virginia Mendes estará no município de Campos de Júlio, nesta quarta-feira (12.3), para participar do lançamento de...

A primeira-dama Virginia Mendes estará no município de Campos de Júlio, nesta quarta-feira (12.3), para participar do lançamento de 200 moradias do programa SER Família Habitação. O evento será no Centro Cultural Ricieri Mazutti, às 14h30.

