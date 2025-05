Primeira-dama de MT participa do Mutirão da Cidadania e inauguração de escola nesta terça-feira (27)

Momento MT |Do R7

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participa, nesta terça-feira (27.5), do Mutirão da Cidadania nos municípios de Itaúba e Nova Santa Helena. Em Itaúba, o mutirão oferece emissão de certidões e fotos 3×4, atendimento ao trabalhador, informações sobre o programa SER Família, atendimento psicossocial, além de informações sobre a Carteira do Autista, direitos humanos e serviços do Procon. Também serão distribuídos cestas de alimentos, filtros, cobertores e brinquedos.

