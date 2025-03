Primeira-dama de MT participa do ShowSafra Mulher em Lucas do Rio Verde Nesta sexta-feira (28/03), às 9h30, a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, juntamente com a senadora Margareth Buzetti, estarão em...

Nesta sexta-feira (28/03), às 9h30, a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, juntamente com a senadora Margareth Buzetti, estarão em Lucas do Rio Verde, no pavilhão do ShowSafra Mulher.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: