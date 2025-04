Primeira-dama de MT visita Ribeirão Cascalheira para entrega de casas do programa SER Família Habitação – Faixa Zero Nesta terça-feira (8.4), às 14h, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, visitará o município de Ribeirão Cascalheira, onde...

Nesta terça-feira (8.4), às 14h, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, visitará o município de Ribeirão Cascalheira, onde será recebida pela prefeita Dona Elza e pelo vice-prefeito Eduardo Parafuso, para a entrega de 63 unidades do programa SER Família Habitação – Faixa Zero. Na cerimônia está confirmada a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Max Russi e do deputado estadual Paulo Araújo, secretários de Estado, entre outras autoridades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante entrega!

Leia Mais em Momento MT: