Primeira-dama destaca projeto para ampliação do Programa Siminina

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, visitou, nesta segunda-feira (4), a unidade do Programa Siminina no bairro Três Barras. A unidade atende 127 meninas, sendo 62 no período da manhã e 65 à tarde. Durante a visita, Samantha destacou a importância do programa para o desenvolvimento integral das meninas e anunciou que a gestão trabalha para ampliar o número de atendidas. Segundo ela, atualmente, mais de mil meninas participam do programa nas 16 unidades de Cuiabá, número que deve crescer com a reabertura das unidades dos bairros Pedra 90, Dr. Fábio, Jardim Fortaleza e Getúlio Vargas, desativadas durante a pandemia de Covid-19 e permanecem fechadas até hoje.

