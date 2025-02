Momento MT |Do R7

Primeira-dama e Lions entregam kits de limpeza e utensílios domésticos às famílias do São Mateus A primeira-dama e vereadora Samantha Íris, em parceria com o Lions Club, entregou nesta quarta-feira (26), 600 kits de limpeza, higiene...

A primeira-dama e vereadora Samantha Íris, em parceria com o Lions Club, entregou nesta quarta-feira (26), 600 kits de limpeza, higiene e utensílios domésticos às famílias atingidas pelas fortes chuvas na capital. A ação foi realizada no Centro Comunitário do bairro São Mateus.

