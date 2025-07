Primeira-dama e presidente da Câmara retornam de missão voltada à inclusão e ao terceiro setor

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, e a presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil, retornaram à capital mato-grossense após uma série de visitas institucionais em Balneário Camboriú (SC), onde conheceram de perto o funcionamento de políticas públicas, referência em acolhimento social e inclusão. Entre os principais destinos estiveram a Casa da Família e a Casa do Autista, além da Associação Amor pra Down, modelo reconhecido de atuação do terceiro setor em parceria com o poder público.

