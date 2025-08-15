Primeira-dama e secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Jaqueline Mendes, é a nova embaixadora da Campanha McDia Feliz A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, recebeu na terça-feira (07...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, recebeu na terça-feira (07.08) representantes da Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC-MT). A visita marcou um momento importante, o convite oficial à primeira-dama do município, Jaqueline Mendes, para assumir o cargo de embaixadora da Campanha McDia Feliz em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante campanha!

Leia Mais em Momento MT: