Primeira-dama e secretários lançam obra no Residencial Sucuri

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, participou nesta semana do lançamento oficial da obra da nova praça pública do Residencial Sucuri, localizado no Distrito do Sucuri. Com prazo de até 90 dias para conclusão, a futura área de lazer será equipada com academia ao ar livre, playground infantil e uma quadra esportiva, atendendo uma antiga demanda da comunidade local.

