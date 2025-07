Momento MT |Do R7

Primeira-dama e Setasc entregam casas do programa SER Família Habitação nesta quarta-feira (23) A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e o secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Klebson Haagsma...

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e o secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Klebson Haagsma, entregam nesta quarta-feira (23.7), no município de Alto Paraguai, 50 unidades habitacionais do programa SER Família Habitação – Faixa Zero.

Leia Mais em Momento MT: