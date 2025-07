Primeira-dama e Setasc promovem Mutirão da Cidadania no Pedra 90 nesta segunda-feira (21) A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participa, nesta segunda-feira (21.7), de mais uma edição do Mutirão da Cidadania,...

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participa, nesta segunda-feira (21.7), de mais uma edição do Mutirão da Cidadania, que será realizado no bairro Pedra 90, em Cuiabá. A ação é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), e contará também com a presença do secretário da Setasc, Klebson Gomes Haagsma.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante ação social!

Leia Mais em Momento MT: