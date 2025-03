Primeira-dama e vice colaboram em campanha para crianças e idosos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da primeira-dama, Samantha Iris e a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vânia Rosa, participou do lançamento da Campanha de Arrecadação para o Fundo Especial para Infância e Adolescência (FIA) e o Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso (FUMAPI). O evento foi realizado no auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC-MT), na noite de terça-feira (25).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: