Primeira-dama se une à luta contra o câncer infantil no McDia Feliz

A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, participou neste sábado (23) do lançamento oficial da campanha McDia Feliz 2025, realizado no McDonald’s do Pantanal Shopping, com programação simultânea também na unidade da Avenida do CPA. O convite para a mobilização foi feito nesta semana pelo vice-presidente fundador da AACC-MT, Benildes Aureliano Firmo, que entregou lembranças confeccionadas pelas próprias crianças atendidas e reforçou o chamado à solidariedade. Neste ano, o McDia Feliz vai beneficiar 75 projetos em 48 instituições, entre elas a AACC-MT.

