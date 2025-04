Momento MT |Do R7

Primeira-dama vai palestrar para gestores escolares sobre saúde ocular A vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, será uma das palestrantes do 1º Workshop sobre Saúde Ocular para Gestores Escolares...

A vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, será uma das palestrantes do 1º Workshop sobre Saúde Ocular para Gestores Escolares, que acontece na próxima terça-feira (22), às 19h, no Centro de Formação da Escola Cuiabana. O evento é voltado para profissionais da educação da rede pública municipal e marca a estreia da Semana da Conscientização sobre as Doenças Oculares, instituída por lei de autoria da própria parlamentar.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a saúde ocular das crianças, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: