Primeira-dama vistoria obras do SER Criança e assina convênios nesta sexta-feira (9)

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, realiza nesta sexta-feira (9.5) uma série de compromissos em Barra do Garças, voltada para a inspeção de obras e assinatura de convênios de projetos sociais. Às 17h20, a primeira-dama irá vistoriar as obras da unidade do programa SER Família Criança, programa idealizado por ela para atender crianças em situação de vulnerabilidade.

