Primeira edição noturna da Corrida Sesc Homens do Fogo reúne 2 mil atletas no Parque Novo Mato Grosso

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou no último sábado (28.6) um marco histórico para o esporte no Estado. Pela primeira vez em 37 edições, a Corrida Sesc Homens do Fogo foi realizada no período noturno, com novo cenário – o Parque Novo Mato Grosso, considerado o maior parque da América Latina.

