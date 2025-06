Primeira etapa das gravações do filme “O Menino Que Carregava Água na Peneira” é finalizada A primeira etapa de gravações do filme “O Menino Que Carregava Água na Peneira” foi finalizada este mês. O primeiro longa de ficção...

A primeira etapa de gravações do filme “O Menino Que Carregava Água na Peneira” foi finalizada este mês. O primeiro longa de ficção da Região do Araguaia em Mato Grosso é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Cine Motion – Produção Audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa produção cinematográfica!

Leia Mais em Momento MT: