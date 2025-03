Primeira etapa termina com apresentações em Nova Canaã do Norte A primeira etapa do projeto Prevenção Começa na Escola em 2025 terminou nesta sexta-feira (21), com duas apresentações da peça teatral...

A primeira etapa do projeto Prevenção Começa na Escola em 2025 terminou nesta sexta-feira (21), com duas apresentações da peça teatral “Inocentes Pétalas Roubadas” na quadra da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho, em Nova Canaã do Norte (a 699 km de Cuiabá). Esta semana, centenas de alunos foram beneficiados pela iniciativa da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, do Ministério Público de Mato Grosso. O projeto visitou também os municípios de Apiacás e Paranaíta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante projeto!

Leia Mais em Momento MT: