Primeira reunião ampliada do Conselho Municipal de Esporte e Lazer é realizada em Rondonópolis A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, realizou nesta segunda-feira (18), no auditório do...

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, realizou nesta segunda-feira (18), no auditório do Paço Municipal, a primeira reunião ampliada do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL). O encontro reuniu representantes de órgãos governamentais e entidades não governamentais ligadas ao esporte da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o esporte em Rondonópolis!

Leia Mais em Momento MT: