Primeira reunião do COMTURVG em 2025 define ações para fortalecer o setor Plano de Ação contempla cinco eixos estratégicos e 38 iniciativas de curto, médio e longo prazos, visando ativar o potencial turístico... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 21h06 ) twitter

Plano de Ação contempla cinco eixos estratégicos e 38 iniciativas de curto, médio e longo prazos, visando ativar o potencial turístico da cidade “O turismo de Várzea Grande precisa ser fortalecido com planejamento estratégico e a participação ativa de todos os setores envolvidos. Nesta reunião, definimos medidas essenciais para avançar no setor e consolidar a cidade como um destino turístico competitivo”. Assim destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo e Presidente nato do Conselho Municipal de Turismo de Várzea Grande (COMTURVG), Mário Quidá Neto, sobre a primeira reunião ordinária do Conselho em 2025.

