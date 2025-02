Primeira turma de técnico em cuidador de alunos com deficiência inicia estágio supervisionado em MT Alunos do curso técnico em “Serviços de Apoio a Pessoas com Deficiência no Ambiente Escolar” iniciaram a fase de estágio supervisionado... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alunos do curso técnico em “Serviços de Apoio a Pessoas com Deficiência no Ambiente Escolar” iniciaram a fase de estágio supervisionado em Mato Grosso. Ao todo, 600 estudantes são atendidos pela capacitação ofertada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), em parceria com Assembleia Legislativa, Fundação Educa Mais e Rede de Ensino Técnico e Educação Profissional. A capacitação é a primeira do tipo no país. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na educação acessível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Proposta busca otimizar escoamento de grãos e reduzir custos logísticos

PF investiga organização criminosa atuante no contrabando de cigarros

Câmara de Cuiabá terá sessão inaugural na segunda-feira (3)