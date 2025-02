Primeiras-damas de Cuiabá e MT fortalecem laços alinham ações para a capital A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Íris, se reuniu com a primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, para alinhar ações...

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Íris, se reuniu com a primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, para alinhar ações estratégicas e de parcerias para a capital mato-grossense. A agenda aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), no Palácio Paiaguás. Secretária de Estado de Assistência Social, Grasielle Bugalho, também esteve na reunião, que serviu para oficializar a retomada de ações conjuntas entre Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado.

Para saber mais sobre as iniciativas e parcerias que estão sendo formadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: