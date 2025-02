Primeiras-damas de MT e de Cuiabá se unem para fortalecer projetos sociais e garantir qualidade de vida para a população Nesta quarta-feira (12.2), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, recebeu em seu gabinete, na Unidade de Ações Sociais e... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h07 ) twitter

Nesta quarta-feira (12.2), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, recebeu em seu gabinete, na Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF), a primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samanta Iris, para discutir projetos sociais para o município, com destaque para o Siminina. A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), coronel Grasi Bugalho, também participou da reunião. Virginia Mendes ressaltou a importância da colaboração entre o Estado e o município nas ações sociais. “O projeto Siminina é um dos meus maiores orgulhos, é a menina dos meus olhos, e fico feliz que a Samanta compartilhe dessa visão. Estou tranquila em saber que ela cuidará do projeto e que as crianças que participam terão um acompanhamento de qualidade”, afirmou Virginia Mendes.

Saiba mais sobre essa importante união e os projetos sociais discutidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

