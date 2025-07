Primeiro-cavalheiro comemora 55 anos ao lado de amigos e da esposa, prefeita Flávia Moretti “Foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz em reencontrar amigos antigos e conhecer pessoas novas” Carlos Alberto de Araújo, primeiro... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 21h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h36 ) twitter

“Foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz em reencontrar amigos antigos e conhecer pessoas novas” Carlos Alberto de Araújo, primeiro-cavalheiro, esposo da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), completa 55 anos neste sábado, 5 de julho. Mas nesta sexta-feira à noite, ele foi surpreendido com uma comemoração intimista e calorosa ao chegar para buscar a esposa no final do expediente. Cercado por amigos de longa data, familiares e servidores próximos, Carlos celebrou o novo ciclo com sorrisos, abraços e boa conversa. Emocionado com a surpresa, agradeceu o gesto carinhoso: “Foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz em reencontrar amigos antigos e conhecer pessoas novas. Agradeço de coração pelo carinho de todos. Sintam-se abraçados”, declarou. A noite seguiu com clima de descontração e alegria, refletindo a leveza e o espírito acolhedor do aniversariante.

