Primeiro dia de evento da Semana do Trabalhador 2025 é celebrado com grande participação da família diamantinense

A Prefeitura de Diamantino deu início, nesta quinta-feira (1º), à Semana do Trabalhador 2025, com uma programação especial que reúne cultura, lazer e reconhecimento ao esforço diário de quem movimenta nossa cidade. O primeiro dia de evento foi marcado por muita celebração, integração e entretenimento para a família diamantinense. A abertura oficial contou com a presença de autoridades municipais, secretários, vereadores, além da apresentação cultural do grupo do Centro de Tradições Gaúchas de Diamantino (CTG).

