Primeiro Informativo de Precedentes reúne decisões do TCE-MT e fortalece orientação a gestores
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou, nesta terça-feira (26), a primeira edição do Informativo de Precedentes, reunindo precedentes identificados em decisões colegiadas do Plenário em 2024. A publicação, que já disponível no site da instituição, substitui o Boletim de Jurisprudência. Clique aqui para acessar
