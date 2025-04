Priscila Fantin exibe bumbum turbinado em dia de sol com biquíni: ‘Vitamina D no corpo’

Momento MT |Do R7

Priscila Fantin, de 42 anos, aproveitou o solzinho para colocar seu biquíni e renovar seu bronzeado. A atriz compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (15), uma selfie que tirou no momento de relaxamento e contou que, com a correria do dia a dia, nem sempre consegue tirar um tempo para tomar sol, algo que adora e sabe que é necessário.

