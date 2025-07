Problemas no sistema federal de regulação A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que o SISREG – Sistema de Regulação do SUS, plataforma federal utilizada para... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h58 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que o SISREG – Sistema de Regulação do SUS, plataforma federal utilizada para o agendamento de consultas e exames, apresenta instabilidade desde as primeiras horas de hoje (28). A oscilação, que ocorre em âmbito nacional, tem comprometido a inserção e atualização dos agendamentos no sistema, afetando a celeridade no atendimento à população.

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

